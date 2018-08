L'indice-pivot dépassé, l'inflation en hausse pour le cinquième mois consécutif

L'indice-pivot pour la fonction publique et les allocations sociales a été atteint en août. Les allocations sociales et les pensions seront dès lors indexées de 2% en septembre et les salaires du secteur public en octobre, indique jeudi l'office statistique Statbel. Le précédent dépassement de l'indice remontait au mois de mai 2017.