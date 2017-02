L'impact négatif du Brexit serait quatre fois plus important qu'annoncé

Le départ du Royaume-Uni de l'Union européenne pourrait causer des pertes de production allant jusqu'à 9,5% si on en croit une nouvelle étude. Cette étude utilise des modèles de calculs, intégrant les mesures de productivité, qui montrent un impact négatif sur le produit intérieur brut par habitant quatre fois plus important que les précédentes estimations, selon Johan Van Reenen, professeur d'économie appliquée du MIT Sloan School of Management, qui sout...