L'euro retombe à ses plus bas niveaux depuis 14 ans face au dollar

Vers 07H15 GMT (08H15 à Paris), l'euro valait 1,0389 dollar contre 1,0403 dollar lundi vers 22H00 GMT. Il est descendu en cours d'échanges asiatiques à 1,0379 dollar, s'approchant du plus bas depuis janvier 2003 atteint la semaine passée (à 1,0367 dollar). La monnaie européenne s'appréciait face à la monnaie nippone à 122,37 contre 121,90 yens lundi soir. Le dollar montait lui aussi face à la devise japonaise, à 117,79 yens contre 117,18 yens lundi soir. "Les inquiétudes sur de possibles attaques terroristes ont atteint l'euro", a déclaré à l'AFP Toshihiko Sakai, cambiste chez Mitsubishi UFJ Trust and Banking. La police de Berlin a annoncé mardi qu'elle traitait comme un "probable attentat terroriste" l'affaire du camion qui a foncé la veille dans la foule d'un marché de Noël, faisant au moins 12 morts et 48 blessés. Ce drame rappelle par ses circonstances l'attentat au camion-bélier du 14 juillet dernier à Nice en France, le soir de la fête nationale. Le yen, lui, se repliait également face au dollar après que la Banque du Japon a décidé mardi de laisser sa politique monétaire ultra-accommodante inchangée, aidée dans sa lutte contre la déflation par la forte baisse de la devise nippone. L'institution a émis un diagnostic économique un peu plus optimiste, pour la première fois depuis des mois: elle a salué "un redressement" des exportations et de la production industrielle sur fond de "reprise modérée". Enfin, la livre turque baissait nettement face au dollar et à l'euro après l'assassinat lundi de l'ambassadeur russe à Ankara, Moscou évoquant immédiatement un "acte terroriste". Vers 07H15 GMT, la livre britannique baissait à nouveau face à la monnaie européenne à 83,85 pence pour un euro et plus nettement face au dollar à 1,2389 dollar pour une livre.