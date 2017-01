"L'éthique politique, une notion à géométrie variable"

Le directeur du Centre de recherche et d'information socio-politiques (Crisp), Jean Faniel, scrute le financement de la vie politique depuis des années. "C'est toujours le même scénario: le politique modifie les règles sous la pression des médias et de l'opinion et on repart jusqu'au coup suivant."