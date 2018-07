L'été torride cause une pénurie de caisses de bière en Allemagne

Certes, il est normal que l'on boive plus de bière en été, mais les températures estivales exceptionnellement précoces et durables ont déjoué les calculs des brasseurs, selon Niklas Other, rédacteur en chef du magazine "Inside", cité par l'agence DPA. L'association allemande des brasseurs a signalé une pénurie "particulièrement prononcée" cette année de bouteilles de bières et des caisses de transport.

Les Allemands ont l'habitude de rapporter des caisses de bouteilles - de bière, d'eau et d'autres boissons - consignées dans des supermarchés ou surface spécialisées où ils se sont approvisionnés. Or, le secteur les appelle désormais à en rapporter autant que possible, surtout avant un départ en vacances.

La brasserie Fiege, à Bochum, dans la Ruhr, a lancé un appel en ce sens à ses clients directement sur Facebook. En dépit de ces problèmes, 2018 s'annonce un grand cru côté consommation de bière, après des années de déclin. "Si les mois d'août et septembre ne sont pas pluvieux, 2018 promet d'être une bonne année", a déclaré M. Other à DPA.

Les Allemands ont bu en moyenne 101 litres de bière l'an dernier, contre environ 140 litres dans les années 1980. Les consommateurs n'ont d'ailleurs pas reculé cette année devant la forte augmentation des prix de la bière, de 4,1% sur un an, comme indiqué lundi par l'Office fédéral de la statistique.