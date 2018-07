L'érosion du nombre de fermes se poursuit en Belgique

Selon l'édition 2018 des chiffres-clés de l'agriculture, publiée par le SPF Économie à quelques jours de la Foire de Libramont, notre pays comptait 35.910 exploitations agricoles en 2017, soit un petit millier (-978) ou 2,6% de moins que l'année précédente. La Flandre (Bruxelles y compris) comptait l'an dernier 23.278 exploitations (-3,15%) et la Wallonie 12.632 (-1,73%).

"La caractéristique majeure du secteur agricole belge est la diminution structurelle du nombre d'exploitations agricoles qui entraîne un phénomène de concentration des terres. En 37 ans, de 1980 à 2017, le pays a perdu 68% de ses exploitations. Au cours de cette période, le rythme de disparition a été le même en Flandre et en Wallonie (-2,5% par an en moyenne)", constate l'administration.

En 1980, la Belgique comptait encore plus de 113.000 fermes, plus de 87.000 en 1990 et encore près de 62.000 en l'an 2000. Si le nombre d'exploitations baisse d'année en année, la superficie agricole utilisée recule également, mais moins vite. Elle s'élevait à 1,33 million d'ha l'an dernier, contre 1,39 million en 2000 et 1,42 million en 1980. Il en résulte une augmentation de la taille moyenne des exploitations. Depuis 1980, la superficie moyenne par exploitation a presque triplé. En Wallonie, la taille moyenne d'une exploitation est passée de 21 ha en 1980, à 37 ha en 2000 et 57 ha l'an dernier. En Flandre, elle s'élevait à huit hectares en moyenne en 1980, 16 ha en 2000 et 26 ha en 2017.

Les statistiques montrent encore une contraction du volume de la main-d'oeuvre dans l'agriculture belge: le secteur a perdu 62% du nombre de travailleurs occupés aux activités agricoles entre 1980 (60.141 travailleurs) et 2016 (22.424 travailleurs). Enfin, le SPF Économie constate que la part de l'agriculture dans l'économie belge, déjà très faible, continue son repli et est désormais tombée sous la barre de 1% du produit intérieur brut (PIB). En 2017, le secteur agricole dépassait de peu le demi pour-cent du PIB contre 1,13% en 1980.

Par contre, sa part relative dans les exportations est bien supérieure, l'agriculture en tant que telle (animaux, produits animaux et végétaux et les graisses) représentant 5,7% des exportations belges.