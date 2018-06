L'emploi en hausse tant dans la zone euro que dans l'UE28

Par rapport au même trimestre de l'année précédente, l'emploi a augmenté de 1,4% tant dans la zone euro que dans l'UE28 au premier trimestre 2018. Parmi les États membres pour lesquels les données pour le premier trimestre 2018 sont disponibles, la Roumanie (+1,9%), Malte (+1,3%), le Portugal, le Luxembourg et la Croatie (+1,0% chacun) ont affiché au premier trimestre 2018 les taux de croissance les plus élevés par rapport au trimestre précédent. Une baisse a été relevée en Estonie (-1,4%) et l'emploi est resté stable en Bulgarie ainsi qu'en Lituanie.

En Belgique, l'emploi a augmenté de 0,2% par rapport au dernier trimestre 2017, et de 1,1% par rapport au premier trimestre de l'an dernier. Dans la zone euro, les secteurs qui ont connu les hausses les plus importantes sur base annuelle sont les activités spécialisées et services de soutien (+3,1%), ainsi que l'information et la communication" (+2,5%), et le secteur de l'immobilier (+2,3%). Les secteurs agriculture, sylviculture et pêche (-1,1%) ainsi que les activités financières et d'assurance (-0,8%) affichent toutefois un nombre d'emplois en recul.