L'économie britannique a son pire niveau depuis l'époque victorienne

L'économie est dans "une période critique" qu'elle n'a plus connue depuis l'époque victorienne dans les années 1880, avec "un ralentissement soudain et un arrêt de la productivité", a-t-il dans un entretien au quotidien conservateur The Telegraph. Cela signifie "la ménopause, mais cela peut s'appliquer aux deux genres" et en d'autres termes "vous avez passé votre pic de productivité", a ajouté M. Broadbent, 53 ans, au moment où l'économie subit un coup de frein entretenu par les incertitudes du Brexit.

Ces propos ont entraîné un début de polémique au Royaume-Uni, notamment sur les réseaux sociaux, alors même que M. Broadbent, chargé de la politique monétaire au sein de la vénérable institution, fait figure de prétendant à la succession du gouverneur Mark Carney, qui quittera ses fonctions en 2019. Ce sont des termes "moches, injustifiés et potentiellement agressifs", écrit dans un tweet le chef du service politique du groupe de télévision ITV, Robert Peston. "Il n'y a aucune raison de penser que les personnes ménopausées sont moins productives ou ont dépassé leur pic d'une quelconque manière", complète-t-il.