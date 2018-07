L'économie belge a crû de 0,3% au 2e trimestre, selon la Banque nationale

A la fin du premier trimestre, le chiffre de la croissance sur base annuelle atteignait 1,5%. Comparativement aux trois premiers mois de l'année, la valeur ajoutée s'est accrue de 1,3% dans la construction et de 0,2% dans les services. Dans l'industrie, elle a en revanche reculé de 0,3%. Au premier trimestre de 2018, l'emploi intérieur s'est affermi de 0,4% vis-à-vis du trimestre précédent.

Comparativement au même trimestre en 2017, il a crû de 1,2%. Le volume de travail des salariés a, lui, affiché une progression de 0,3% en base trimestrielle et de 1,7% en base annuelle. En juin dernier, la BNB avait estimé que la croissance économique en Belgique serait de 1,5% cette année et en 2019, une légère révision par rapport à la projection publiée en décembre (1,7%, égale à 2017) en raison d'un plus faible premier trimestre.