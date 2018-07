L'écart salarial homme-femme a fortement baissé en Belgique

La Belgique a progressé dans la réduction de l'écart salarial entre les hommes et les femmes. En 2014, la différence de salaire horaire entre un travailleur et une travailleuse à temps plein s'élevait à moins de 5%. Par rapport à 2005, notre pays est celui qui a réduit le plus cet écart parmi les pays de l'OCDE, selon une étude publiée mercredi par l'organisation internationale qui réunit une trentaine de pays développés.