Kris Peeters demande à Ryanair de ne pas laisser le conflit s'envenimer

Le ministre souligne que "le droit de grève implique que les travailleurs ne peuvent être licenciés sur motif d'avoir participé à une grève". "C'est d'autant plus vrai quand une grève est planifiée de manière correcte et reconnue par un ou plusieurs syndicats." Le syndicat chrétien s'est également adressé au Premier ministre Charles Michel, au président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker et à la commissaire européenne à l'Emploi Marianne Thyssen, et s'attend à ce que ces derniers réagissent en fonction de leurs compétences.

"Cela fait trop longtemps que la lenteur des tribunaux et l'inertie des services d'inspection sociale permettent à Ryanair de continuer à développer son modèle et son exploitation en toute impunité", déplorait ce week-end la CNE.

Ryanair a annulé 600 vols, mercredi et jeudi, en raison d'une grève du personnel de cabine en Belgique, Portugal, Espagne et Italie. Quelque 50.000 passagers ont été touchés par ces actions. La compagnie aérienne emploie environ 700 personnes en Belgique dont 600 à Charleroi.