'Juncker veut tout pour la Commission'

"C'est la Commission Européenne de la dernière chance", disait Juncker il y a trois ans. On n'a plus rien entendu de cela dans son état de l'Union de la semaine dernière.

KAREL LANNOO: Juncker évite les problèmes. La seule chose qu'il ait dite est: 'Donnez-moi davantage de pouvoir. Donnez plus de compétences à la Commission européenne.' Cela illustre la guerre de territoire entre la Commission européenne, le Parlement européen et le Conseil européen des chefs d'État. Sa proposition de fusionner la fonction de président de la Commission et celle de président du Conseil, par exemple, est en réalité une attaque contre le Conseil.

...