Philippe Ledent L'opinion de Philippe Ledent, senior economist chez ING Belgique, chargé de cours à l'UCL. Opinion

Jerome Powell, le nouveau visage de la Fed

Madame Yellen ayant, contrainte et forcée, laissé sa place, la banque centrale américaine (Fed) s'est trouvée un nouveau leader fraîchement entré en fonction la semaine dernière. Jerome Powell, puisque c'est de lui qu'il s'agit, plus juriste qu'économiste mais déjà membre du comité de politique monétaire de la Fed, a donc pris les rênes de la plus importante et plus puissante institution monétaire de la planète.