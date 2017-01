Pierre-Henri Thomas Journaliste Opinion

'Investissements, réforme de l'impôt, UE... Il y a du boulot pour 2017'

Adieu 2016, sans regrets. Il est temps désormais de constituer notre to do list pour l'année qui débute. Il y a du travail à abattre. Un monde à bâtir. Et l'on aimerait qu'il soit très, très différent de celui légué par la défunte année...