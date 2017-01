Inflation: le panier de la ménagère garni de nouveaux produits

L'indice des prix à la consommation est calculé sur base d'une série de produits, réunis dans ce qu'on appelle le panier de l'indice. Pour en faire partie, les produits doivent peser sur le budget des ménages. Ce panier est réévalué chaque année, afin de s'assurer que sa composition est toujours actuelle. En d'autres termes, les produits faisant partie de ce panier participent au calcul de l'index et donc, à la formation des salaires. Font désormais partie du panier: les voyages en train à l'étranger, les montres connectées, les leçons de musique, les livres d'étude pour l'enseignement supérieur et universitaire, les classes vertes, les paniers repas et les honoraires d'avocats. Le panier de l'indice est déterminé par les partenaires sociaux et approuvé par le ministre de l'Economie.