Indexation des salaires: l'indice-pivot sera dépassé en août

Le Bureau du Plan a revu à la hausse, de 1,7% à 1,8%, ses prévisions d'inflation pour l'année 2018, a-t-il indiqué mardi. Le prochain dépassement de l'indice-pivot interviendrait dès lors en août et non plus en septembre 2018 comme précédemment attendu.