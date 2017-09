Impôts: pourquoi le gouvernement veut forcer les entreprises à payer en avance

La nouvelle n'a pas de quoi réjouir les indépendants et entrepreneurs : le gouvernement fédéral vient en effet de décider d'augmenter les pénalités pour ceux d'entre eux qui ne paient pas leurs impôts de manière anticipative. La majoration s'élevait à 1,125 % l'an dernier, elle est passée à 2,25 % cette année et sera portée à 6,75 % l'an prochain (exercice d'imposition 2019, revenus 2018), soit un triplement du taux de pénalité. Certaines exonérations sont toutefois prévues pour le petit commerçant (boulanger, etc.). N'empêche : à ce tarif-là, comme l'explique le juriste et conseill...