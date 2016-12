Immigration: des réfugiés toujours plus nombreux

La crise européenne des réfugiés a connu de nombreux rebondissements. En 2015, alors que la guerre faisait rage en Syrie, 1,3 million de migrants - un chiffre sans précédent - ont déposé une demande d'asile dans l'Union européenne. Le nombre de migrants qui traversaient la mer Egée entre la Turquie et la Grèce, censé diminuer pendant l'hiver, ne cessait d'augmenter. En mars 2016, l'accord conclu in extremis entre l'UE et la Turquie, en vertu duquel les réfugiés devaient être renvoyés en Turquie pour y attendre le traitement de leur demande d'asile, a surpris de nombreux observateurs. Et il a eu un effet dissuasif : le nombre de migrants arrivant en Grèce est tombé à 3.400 au mois d'août 2016, contre environ 55.000 en février.

