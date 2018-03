"Il faut réduire les dépenses publiques !"

Si la Suisse peut se targuer d'un excédent budgétaire, ce n'est assurément pas parce que les recettes de l'Etat y seraient particulièrement élevées. D'après le rapport Eurostat 2016, les recettes de la Confédération helvétique (y compris les cantons et les communes) sont d'environ 35 % du PIB, mais ses dépenses ne s'élèvent qu'à environ 34 % du PIB. En comparaison, les mêmes statistiques relèvent pour la Belgique des recettes d'un peu plus de 50 % du PIB, et des dépenses de près de 53 % de celui-ci, soit les plus fortes d'Europe après la Finlande, la France et le Danemark.

