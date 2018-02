Hans Bevers: "La faiblesse du marché du travail est le talon d'Achille de l'économie belge"

"La première priorité de notre gouvernement devrait être : mettre les gens au travail. Il le fait trop peu", déclare Hans Bevers. "C'est quoi la prospérité? La prospérité, c'est la somme de deux éléments. Premièrement la productivité: la nôtre s'élève toujours à 20% de plus que la moyenne européenne. Et deuxièmement : le nombre de personnes qui travaillent : pour atteindre la moyenne européenne sur ce plan, il faut mettre 500 000 Belges de plus au travail. Les faibles prestations du marché du travail sont le talon d'Achille de l'économie belge."

...

Siège social:

Secteur:

€

€ Employés: Curieux de savoir qui prend les décisions chez ou envie de vous faire une idée de leur situation financière?

Consultez ces informations sur TrendsTop.be!