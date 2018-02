Grève de la CGSP le mardi 27 février

La CGSP organisera une grève intersectorielle sur l'ensemble du territoire, a-t-elle fait savoir.

Selon le syndicat, le projet de loi du ministre des Pensions Daniel Bacquelaine comporte "plusieurs éléments inacceptables".

Les périodes d'absence pour maladie, accident du travail, congé de maternité... ne sont pas prises en compte pour le calcul de la pension anticipée dans le cadre de la pénibilité, souligne l'organisation. En outre, aucune solution n'est trouvée pour les agents contractuels des services publics.

Le syndicat socialiste dénonce également le flou qui règne autour des catégories professionnelles entrant en ligne de compte pour la reconnaissance de la pénibilité et sur la façon dont les critères seront octroyés.

"Pour la CGSP, il est clair que le gouvernement Michel, au travers de ce dossier, ne vise qu'à réaliser une économie budgétaire importante sur le dos des agents de la fonction publique."

Quant à la CSC, elle estime la décision de partir en grève "prématurée". "Nous ne suivrons pas le mouvement de grève de la FGTB. Nous menons des discussions avec le ministre concernant la problématique autour des métiers lourds et il y a des avancées. Nous privilégions la concertation à une grève même si un calendrier d'actions est déjà établi. Si cela s'avère nécessaire, nous programmerons des actions plus sévères mais ce n'est pas le cas à l'heure actuelle", a précisé Alphonse Vanderhaeghe, vice-président de la CSC Services publics.

Enfin, la CGSLB ne prévoit pas non plus de grève. "Ce n'est pas à l'ordre du jour, contrairement à des actions de sensibilisation et d'information qui sont en cours de mise en oeuvre", a précisé son secrétaire national Olivier Valentin.

Syndicats chrétien et libéral avaient déjà annoncé le 23 janvier dernier qu'une grève n'était pas une option pour l'instant.