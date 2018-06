Forte baisse du chômage des jeunes en mai

Selon des chiffres provisoires de mai 2018, l'Onem a recensé 368 chômeurs pour lesquels le droit aux allocations d'insertion a expiré; pour les mois précédents de 2018, il s'agit de 1.622 personnes.

Le chômage a reculé de manière sensible parmi les jeunes de moins de 25 ans en mai: -3.993 unités ou -13,2%. Il baisse également dans la classe d'âge 25-49 ans, de 11.506 unités ou 5,5%, et celle des 50-59 ans (-10.989 unités, soit -11%), mais augmente chez les 60-65 ans de 35,1%, soit 8.565 unités. Cette tendance à contre-courant s'explique par le relèvement cette année, de 62 à 63 ans, de l'âge minimum pour l'obtention de la dispense.

Le nombre de chômeurs est en diminution dans l'ensemble des Régions du pays, mais davantage en Wallonie (-6,5%, ou 9.626 unités) et en Flandre (-5,4%, soit -8.113 unités) qu'à Bruxelles (-0,3%, 184 unités). En mai 2018, on dénombrait 141.503 chômeurs complets en Région flamande, 139.599en Région wallonne et 64.579 en Région de Bruxelles-Capitale.