Pierre-Henri Thomas Journaliste Opinion

Fiasco du G7: esprit de Rambouillet, es-tu là ?

Le premier sommet des grands pays industrialisés se tint à l'initiative du président français Valéry Giscard d'Estaing. Il réunissait la France, l'Allemagne, l'Italie, le Royaume-Uni, le Japon et les Etats-Unis. Nous étions en 1975, année au cours de laquelle les Britanniques avaient largement dit oui à Europe et où Anderlecht gagna la coupe d'Europe des vainqueurs de coupe. Oui, une autre époque... La réunion des six eut lieu au château de Rambouillet. Un septième, le Canada, vint s'adjoindre, un an plus tard. Le G7 était né.