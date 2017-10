"En 2018, les prix de l'essence et du diesel atteindront quasiment le même niveau"

La différence de prix entre l'essence et le diesel ne cesse de se réduire. Mercredi, le prix maximum du litre d'essence 95 ne sera ainsi plus supérieur que de 3,4 centimes à celui du diesel et "l'écart ne se creusera plus dans l'autre sens", selon la fédération pétrolière belge.