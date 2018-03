Droits de succession: le taux maximum fait débat en Flandre

Si le taux maximum de 80 % en matière de droits de succession subsiste toujours à Bruxelles et en Wallonie, en revanche, en Flandre, il n'est déjà plus que de 65 % et fait pourtant l'unanimité contre lui. Un prélèvement maximal de 50 % pourrait y devenir la norme.