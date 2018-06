Droits de douane : les Etats-Unis et leurs alliés engagés dans une escalade dévastatrice

Emmanuel Macron a dit à Donald Trump, au cours d'un entretien téléphonique, que sa décision d'imposer des taxes sur l'importation d'acier et d'aluminium de l'UE était "illégale", "une erreur" et que l'UE riposterait "de manière ferme et proportionnée", a indiqué l'Elysée.