Didier Gosuin: "La meilleure façon de préparer un travailleur, c'est de le former soi-même"

Le gouvernement bruxellois débloque une prime de 1.750 euros pour inciter les entreprises à engager plus de jeunes en formation en alternance. On en parle avec Didier Gosuin (DéFI), ministre bruxellois de l'emploi et de la formation.