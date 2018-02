Didier Gosuin: l'histoire de Brussels Airlines "s'est écrite en allemand dès 2008"

"Dès le moment où l'on remet les clés et le portefeuille à la Luftansa, il ne faut pas s'étonner... Il est exagéré de parler de coup d'état dès lors que vous donnez la majorité des actions", a commenté Didier Gosuin. Pour le ministre bruxellois de l'Economie, "nous ne maîtrisons et ne maîtriserons plus rien. Il n'y a plus de patriotisme économique belge depuis 40 à 50 ans". A ses yeux, Carrefour (Ndlr: ex-GB) est ainsi "le résultat de la vente d'avoirs belges et de l'absence de consensus belge".

"J'aurais voulu que ces patrons se manifestent en 2008 et même avant pour consolider la Sabena" a-t-il ajouté, à propos de la carte blanche publiée dimanche par une cinquantaine de patrons belges, tant flamands que francophones, pour que Brussels Airlines "reste une compagnie aérienne forte ancrée à Bruxelles".

Interrogé sur la prétendue menace que les normes bruxelloises de bruit, dont il fut l'auteur en 1999, font planer sur l'économie et emploi à l'aéroport national, Didier Gosuin a souligné que l'augmentation du nombre de passagers et des activités au cours des dix dernières années démontrait le contraire. Selon lui, l'ensemble des aéroports allemands sont régis par des normes similaires à celles qu'il a mises en place à Bruxelles.