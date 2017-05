Diamniadio: "Une capacité d'exécution impressionnante"

"Il y a une vraie vision et une capacité d'exécution impressionnante", a souligné mercredi Paul Magnette, à l'issue de la visite de la ville nouvelle de Diamniadio en bordure de Dakar. Cette ville en construction est sortie de terre depuis trois ans et abritera bientôt un pôle industriel, éducatif et administratif, censé donner un nouveau souffle à la région engorgée de Dakar qui abrite actuellement environ 20% de la population sénégalaise.