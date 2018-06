Des Led pour les autoroutes

Les luminaires jaune-orangé placés le long des autoroutes de Flandre jettent actuellement leurs derniers feux et seront progressivement remplacés par l'éclat blanc-bleu des ampoules Led qui assureront, selon le ministre, une meilleure visibilité et dès lors, une plus grande sécurité. La technologie des ampoules au sodium est en effet aujourd'hui dépassée et coûteuse en entretien. Les ampoules Led ont une durée de vie plus longue, sont moins énergivores et peuvent, en outre, être mieux orientées, de sorte qu'il faut placer moins de poteaux d'éclairage.

Au niveau énergétique, le gain est de l'ordre de 25 %, ce qui permettra à la Flandre de réduire annuellement sa production de CO2 de près de 40 tonnes. Au niveau financier, l'économie se chiffre à 4 millions d'euros par an. L'investissement, compris entre 16 et 20 millions d'euros, devrait donc être récupéré en six ans. Les travaux de remplacement de tous les pylônes autoroutiers de Flandre démarreront cette année encore et seront assurés par les sociétés VS&E et Elec DVC.