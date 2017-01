Demandes d'emploi en Wallonie: le nombre baisse de 5% en un an

Cette baisse correspond à 12.093 DEI de moins qu'en 2015. Le volume global avait déjà reculé de 4,6% entre 2014 et 2015.

Si cette baisse de la demande d'emploi s'observe parmi toutes les classes d'âge, on notera qu'en 2016, le nombre de personnes de 50 ans et plus a diminué pour la première fois.

Il augmentait depuis plusieurs années, en raison du recul progressif de l'âge à partir duquel les personnes sont dispensées d'inscription comme demandeurs d'emploi pour pouvoir bénéficier du chômage complet, selon le Forem.

La demande d'emploi est en recul quelle que soit la durée d'inoccupation des personnes, à l'exception toutefois de celles inoccupées depuis moins de 6 mois (+0,9% entre 2015 et 2016 en moyenne).

Sur le seul mois de décembre 2016, le volume des DEI a été de 226.744 personnes. La Wallonie n'avait plus connu si faible volume lors d'un mois de décembre depuis 15 ans, fait observer le Forem.

Ces DEI représentent toujours 14,4% de la population active wallonne, un "taux de demande d'emploi" en baisse ces dernières années puisqu'il était de 14,9% fin décembre 2015 et de 16% fin décembre 2014.