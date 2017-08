Corée du Nord: le commerce avec la Chine pénalisé par les sanctions

Dans l'ensemble, le volume du commerce bilatéral entre les deux pays s'est établi à 456 millions de dollars le mois dernier, soit un repli de pratiquement 7% par rapport à juin, selon des chiffres des douanes chinoises publiés sur leur site. Le recul est en partie dû à une baisse continue des importations chinoises auprès de son voisin: elles sont tombées à 156,3 millions de dollars en juillet, soit 3% de moins que le mois précédent et marquant un effondrement de plus de 30% sur un an.

La Chine, principale alliée de Pyongyang et destinataire de quelque 90% des exportations nord-coréennes, avait suspendu en février toutes ses importations de charbon en application de sanctions adoptées par l'ONU. Ces restrictions visent à priver le régime de Kim Jong-Un de sources de devises cruciales et ainsi enrayer son programme balistique et nucléaire controversé. Suite à une septième volée de sanctions adoptées début août par les Nations unies, Pékin a récemment annoncé suspendre également ses achats de minerai de fer, de plomb et de produits de la mer nord-coréens.

En sens inverse, les exportations chinoises vers le régime stalinien ont également fléchi: elles étaient de 299,8 millions de dollars en juillet, soit en recul de plus de 8% par rapport à juin. Mais elles restaient en hausse de 55% sur un an. En effet, la Corée du Nord a considérablement gonflé ces derniers mois ses emplettes (électroménager, pièces mécaniques, textile, panneaux solaires...) auprès du géant asiatique.

A Dandong, ville chinoise frontalière, l'AFP a constaté que de vibrants échanges commerciaux se poursuivaient en dépit des sanctions -- de nombreuses boutiques chinoises continuant notamment de proposer des métaux précieux venus de l'autre côté. En pleine montée des tensions entre Pyongyang et Washington, le président américain Donald Trump a de nouveau pointé mi-août la responsabilité de Pékin, l'appelant à intensifier la pression sur son turbulent voisin. Washington a par ailleurs adopté cette semaine de nouvelles sanctions visant 10 organisations et six individus chinois et russes, impliqués selon les Etats-Unis dans des transactions contribuant au financement du programme nucléaire nord-coréen. Sont particulièrement ciblés d'importants importateurs de charbon, dont la société chinoise Zhicheng, ou encore la firme chinoise Dandong Rich Earth, grand acquéreur de matières premières.