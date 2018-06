Commerce: l'UE et la Chine appellent au respect des "règles" face aux USA

Européens et Chinois mènent actuellement des rencontres économiques de haut niveau dans la capitale chinoise, au moment où tous deux font face à de graves tensions commerciales avec Washington. L'UE comme la Chine viennent d'annoncer de nouvelles taxes visant les produits américains importés, en représailles à des tarifs douaniers de l'administration du président Donald Trump contre les marchandises européennes et chinoises.

"Les deux parties sont convenues de s'opposer résolument à l'unilatéralisme et au protectionnisme, et d'empêcher que de telles pratiques aient des répercussions sur l'économie mondiale, voire entraînent l'économie mondiale dans la récession", a déclaré le vice-Premier ministre chinois Liu He. Chef d'orchestre de la politique économique de son pays, M. Liu a mené récemment trois séries de négociations avec Washington, destinées à apaiser les tensions commerciales.

Elles ont tourné court après la décision de M. Trump d'imposer comme prévu des taxes douanières sur des importations chinoises, malgré un accord en mai pour les suspendre. Présent à Pékin, le vice-président de la Commission européenne Jyrki Katainen a renchéri, soulignant le rôle de l'Organisation mondiale du Commerce (OMC) en tant que "coeur d'un système commercial international fondé sur des règles".

Prouver l'adhésion aux règles commerciales internationales

Une affirmation reprise par Liu He. Mais si Chinois et Européens unissent leurs forces face aux Etats-Unis, des entreprises et des dirigeants européens se plaignent régulièrement d'un accès au marché chinois jugé inéquitable par rapport à leurs concurrents locaux. "Nous devons faire davantage que juste parler. Nous devons prouver l'adhésion aux règles commerciales internationales", a déclaré M. Katainen, qui a plaidé pour des "règles du jeu égales au niveau mondial".

Liu He a convenu de la nécessité de maintenir un accès équitable au marché chinois. Mais Jyrki Katainen a appelé le vice-Premier ministre chinois à lever les obstacles pour les entreprises étrangères et a exigé un "traitement équitable" des entreprises, qu'elles soient chinoises ou étrangères.