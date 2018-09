Cinquantième mois consécutif de baisse du chômage en Wallonie

La baisse du chômage se manifeste dans toutes les catégories d'âge, à l'exception des 30-40 ans. Par rapport à juillet, le nombre de demandeurs d'emploi est par contre en hausse de 1,1% ou 2.485 personnes. "Cette évolution s'observe chaque année entre juillet et août car le plus gros de la vague d'inscriptions estivales se produit au mois de juillet. Le mois d'août connait généralement une hausse plus modérée. Il s'agit principalement de l'inscription de jeunes à la sortie de leurs études, qui débutent ainsi leur stage d'insertion professionnelle", commente le Forem dans un communiqué. Dans le détail, le sud du pays comptait, à la fin des grandes vacances, 146.460 demandeurs d'emploi demandeurs d'allocations et 33.217 jeunes en stage d'insertion professionnelle, auxquels s'ajoutent 34.176 personnes inscrites obligatoirement et 12.899 demandeurs d'emploi qui se sont librement inscrits.