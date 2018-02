"Cash for Car" n'a pas la cote auprès des ménages

Très peu de possesseurs de voiture de société semblent tentés par les alternatives que leur propose le gouvernement via l'allocation de mobilité, selon une note du SPF Finances chargé d'évaluer l'attrait de la mesure en cours d'élaboration. Entre 3% et 9% des ménages seulement pourraient opter pour l'allocation baptisée "Cash for Car" (de l'argent contre la voiture), rapporte Le Soir mardi.