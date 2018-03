Budget fédéral: "On touche le fond !"

M. Van Rompuy a pris contact avec les ministres du Budget et des Finances après l'accord conclu ce week-end lors du contrôle budgétaire. Il voulait que Mme Wilmès et M. Van Overtveldt viennent clarifier les résultats du conclave devant la commission mercredi. Le député a essuyé une fin de non-recevoir. Il s'est vu répondre que tous les documents n'étaient pas prêts et que le conseil des ministres doit encore se pencher sur la question vendredi.

"Dans ce cas, il ne faut pas donner de conférence de presse", vitupère M. Van Rompuy. "On touche le fond! Le gouvernement n'est pas prêt pour s'expliquer sur le texte devant le Parlement, mais il a déjà présenté l'accord au public."

Le gouvernement fédéral a conclu ce week-end un accord sur le contrôle budgétaire. L'exécutif a décidé d'un effort supplémentaire de 1,271 milliard d'euros et mise sur un déficit structurel de 0,68% du PIB.