Budget fédéral: Le comité de monitoring estime à 2,6 milliards d'euros l'effort budgétaire à réaliser

Selon le Comité de Monitoring, le déficit nominal à politique inchangée est estimé 1,26% du PIB (3,1% en 2014); le déficit structurel, à 1,13% (2,9% en 2014). Pour la ministre du Budget, "l'effort estimé par le Comité de Monitoring correspond à la trajectoire prévue et annoncée par le gouvernement dès 2017, dans ses projets de budgets pluriannuels. Les estimations de déficit en solde nominal pour 2018 et 2019 correspondent globalement à celles anticipées".

La ministre attribue la dégradation de la trajectoire budgétaire à politique inchangée entre 2018 et 2019, à un effet d'écho d'1,4 milliard d'euros consécutif à la fixation définitive du facteur d'autonomie en 2018. Selon elle, la poursuite du tax-shift affecte également la trajectoire. "C'est un choix délibéré de ce gouvernement qui rend, ainsi, 1,5 milliard d'euros supplémentaires de pouvoir d'achat aux travailleurs.

Les revenus les plus faibles verront leur salaire net augmenter d'un peu moins de 150 euros, par mois, par rapport au début de la législature. En parallèle, la réduction du taux facial de 25% pour les cotisations patronales concernera plus de travailleurs en 2019", a commenté la ministre du Budget à ce propos.

Enfin, on observe, d'après Mme Wilmès, une augmentation des dépenses primaires - 1,4 milliard d'euros - due principalement à des indexations et des effets volumes en Pensions (429 mios) ainsi qu'en Intégration sociale (136 mios); mais aussi une hausse de la dotation aux Communautés (403 mios). Selon Sophie Wilmès, plusieurs groupes de travail vont être constitués afin d'analyser ligne par ligne le rapport et y apporter les commentaires nécessaires. "Au final, il reviendra au gouvernement de définir les moyens d'atteindre ses objectifs. Notre volonté de réduire les déficits et l'endettement de notre pays reste intact, tout en travaillant à la création d'emplois", a-t-elle encore dit.