Brexit: un "choc" pour le budget de l'UE

La sortie du Royaume-Uni de l'UE sera "un choc" pour le budget de l'UE, entraînant un déficit d'environ 10 milliards d'euros par an et présageant un "marchandage difficile" entre les 27 pour y faire face, selon une étude d'un think tank européen.