Brexit: Theresa May propose 20 milliards à l'UE

Olly Robbins, conseiller de Theresa May pour l'UE, a informé de cette offre ses homologues dans les diverses capitales européennes, selon le quotidien financier dans sa dernière édition numérique de mardi, citant des sources proches du dossier s'exprimant sous le couvert de l'anonymat. Cette annonce sera formellement faite par Mme May vendredi à Florence, en Italie, dans le cadre du discours de la chef du gouvernement britannique sur l'UE, a précisé le FT. Le Royaume-Uni n'avait pas donné le moindre chiffre jusque là quant à la somme qu'il entendait verser pour solde de tout compte avec l'UE après son départ, prévu le 29 mars 2019. Si Bruxelles n'a pas non plus donné de chiffre précis de son côté, plusieurs hauts représentants de l'UE ont affirmé auprès de l'AFP que la facture à régler par les Britanniques serait plutôt comprise entre 60 et 100 milliards d'euros. La contribution nette de Londres au budget de l'UE en 2015, dernier chiffre disponible, s'était montée à 10,75 milliards d'euros, selon des documents de la Commission européenne et du Parlement européen. Le montant de 20 milliards d'euros ne serait donc que la somme due par les Britanniques pour solder leur engagement envers le budget de l'UE, budget voté pour sept ans et qui court jusqu'en 2020. "Mais ce versement n'effacerait pas l'ardoise" britannique totale concernant leurs divers engagements financiers auprès de l'UE, selon un diplomate de haut rang auprès de l'UE cité par le FT. Les conseillers de Theresa May n'ont pas commenté ces affirmations du FT. Jusque là la position du gouvernement britannique était d'attendre que l'UE avance son propre chiffre, avant d'y répondre.