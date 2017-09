Brexit: Patronat et syndicats britanniques exigent des garanties pour les citoyens

"Après 15 mois de poker humain, l'incertitude à laquelle font face 4 millions d'Européens et de Britanniques devient intolérable", ont fustigé l'organisation patronale CBI et la confédération syndicale TUC dans un communiqué.

Le statut des plus de trois millions d'Européens vivant au Royaume-Uni et plus d'un million d'expatriés britanniques est une des questions clés, pour l'instant non résolue, des négociations entre Londres et Bruxelles à propos du Brexit et dont une quatrième session de travail vient de se terminer.

"Une garantie claire au droit de rester pour les citoyens tant au Royaume-Uni que dans les 27 pays de l'Union européenne est nécessaire dans les semaines à venir", soulignent les deux organisations.

Leur appel a été cosigné par la "patronne des patrons", la directrice générale de la CBI Carolyn Fairbairn, et par la cheffe du TUC, Frances O'Grady.

"Les citoyens de l'UE représentent 10% des médecins et 4% des infirmières au Royaume-Uni. Des millions d'autres travaillent dans les secteurs publics et privés, assurant des services et contribuant de façon décisive à notre économie", ont-elles ajouté. "Ils ont besoin d'entendre qu'ils seront autorisés à rester au Royaume-Uni, quelle que soit l'issue des négociations".