Brexit: le dilemme des syndicats britanniques

Comme chaque année, la confédération des syndicats britanniques (Trade union congress, ou TUC) a réuni ses troupes dans la station balnéaire de Brighton, au sud de l'Angleterre. Et comme depuis le vote pour le Brexit en juin 2016, les futurs liens avec l'UE constituent l'essentiel de ses préoccupations.

Contrairement à la Première ministre conservatrice Theresa May, les syndicats présents -qui représentent quelque 5,6 millions de travailleurs- défendent le maintien dans le marché unique européen et mettent en garde contre les dangers d'un "Brexit dur".

D'autant qu'une étude dévoilée par le TUC à l'occasion de son congrès montre que 2,5 millions d'emplois au Royaume-Uni dépendent directement des échanges avec les Etats européens.

Mais ils ne veulent pas forcément de la libre circulation des travailleurs européens - l'une des quatre libertés du marché unique avec celles des biens, des services et des capitaux - accusée de tirer les salaires à la baisse et cause du vote pour le Brexit pour un certain nombre de Britanniques.

"Nous n'avons jamais été idéalistes à propos de l'Europe", lance Len McCluskey, leader du principal syndicat du pays, Unite.

Unite réclame le maintien dans le marché unique mais voudrait que les employeurs ne puissent plus offrir de salaires plus bas aux travailleurs étrangers qu'aux travailleurs britanniques.

"Les emplois et les droits d'abord", a lancé de son côté la secrétaire générale du TUC, Frances O'Grady.

Elle a plaidé pour que les employeurs ne puissent plus faire de campagnes de recrutement à l'étranger avant d'avoir proposé ces postes au Royaume-Uni et suggéré de réserver des emplois publics aux citoyens britanniques.

Mais dans le même temps, elle craint que le Brexit ne soit "une course qui tire vers le bas" les droits des travailleurs et réclame "que les droits des Britanniques (ne soient pas) inférieurs à ceux dont profitent les Européens".

'Contre les travailleurs'

Le TUC se doit de ménager la chèvre et le chou puisque, selon sa dirigeante, 6 adhérents sur 10 ont voté pour le maintien dans l'UE, ce qui signifie qu'une forte minorité se sont exprimés pour le Brexit.

Certains syndicalistes rejettent jusqu'à l'idée de rester dans le marché unique, et sont furieux de voir le Parti travailliste réclamer une période de transition avec maintien dans ce marché unique.

Le TUC n'est pas officiellement affilié au Labour mais leur histoire et leur financement se conjuguent.

"Le Parti travailliste est en quelque sorte malhonnête, après avoir voté pour le déclenchement de l'article 50 (qui a lancé la procédure de sortie de l'UE, ndlr) et avoir dit qu'il voulait mettre fin à la libre circulation", dit Kate Brown, 61 ans, une ancienne universitaire qui vend un magazine communiste devant le centre de conférence en front de mer.

"Beaucoup de choses dont le TUC dit qu'elles ont été apportées par l'UE ont en réalité fait l'objet de combat de la part des organisations syndicales britanniques bien avant que nous rejoignons l'UE", estime-t-elle.

Le syndicat du secteur des transports RMT est le seul à s'opposer à la vision positive du TUC sur le marché unique, accusant l'UE de propager "des mesures contre les travailleurs".

"C'est Thatcher qui a fait campagne pour le marché unique. Nous devrions travailler pour le socialisme, pas pour les patrons", lance son représentant Edward Dempsey.