Brexit: "Il est chaos moins cinq"

Le délai qui avait été fixé pour un accord - le Conseil européen du 18 octobre prochain - paraît de plus en plus inatteignable. Ce n'est pas trop grave en soi. Il y a encore au moins une réunion du Conseil, en novembre, susceptible de le valider. Mais après la mi-novembre, a averti Michel Barnier, le négociateur en chef de l'Union européenne, il sera trop tard. Le Royaume-Uni aurait alors toutes les chances de devoir affronter un Brexit dur et désordonné.

