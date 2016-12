Brexit: ces quelques instants qui précèdent la déflagration...

Quand on démolit un immeuble, un moment de calme précède toujours le grand fracas. La dynamite explose, le béton lâche quelques volutes de poussière et vacille légèrement, tout s'immobilise durant une ou deux secondes, et ce n'est qu'ensuite, dans un grondement, que l'édifice s'écroule d'un coup. C'est dans cet instant suspendu que la Grande-Bretagne vivra une bonne partie de l'année 2017.

...