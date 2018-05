Pierre-Henri Thomas Journaliste Opinion

Bienvenue dans le monde "post-transatlantique"

"Dans une vision indulgente (et européenne) des relations transatlantiques, l'Europe occupe le même rôle face aux Etats-Unis que, dans les temps anciens, Athènes vis-à-vis de Rome : une source d'inspiration et de culture. Dans la vision réaliste (et américaine), l'Europe est aux Etats-Unis ce que Robin est à Batman : le partenaire la plupart du temps inutile du seul véritable super héros."