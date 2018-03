Bientôt un Mouvement 5 étoiles en Belgique ?

Fait remarquable : ces cinq étoiles sont un peu plus qu'une éphémère poussée d'urticaire. Le parti existe depuis 2009, dispose de députés depuis 2013 et gère désormais les villes de Rome et Turin. Son succès atteste d'une volonté de tenter " autre chose ". Comme la France a tenté autre chose avec l'élection d'Emmanuel Macron et la majorité absolue de son mouvement La République En Marche et de ses nombreux néo-députés.

...