Avec ou sans Trump, le trou budgétaire va se creuser aux Etats-Unis

Selon les chiffres du Congressional Budget Office (CBO), un organisme indépendant qui évalue régulièrement les comptes du pays, le déficit budgétaire fédéral va atteindre les 1.000 milliards de dollars dès 2023, un an plus tôt que ne l'estimaient les prévisions de l'année dernière.

L'endettement national qui représente aujourd'hui 77% du Produit intérieur brut --près de 20.000 milliards de dollars, son plus haut niveau depuis la Seconde Guerre mondiale-- devrait grimper à 89% du PIB d'ici 2027 (25.000 milliards).

Ces chiffres, qui ne tiennent pas compte de l'élection ni du programme de Donald Trump, s'expliquent par l'augmentation inévitable des dépenses de santé et de retraite alors que la génération nombreuse des baby-boomers quitte le marché du travail au rythme de 10.000 personnes par jour.

Ces projections se basent aussi sur une croissance économique modeste, autour de 1,9% par an en moyenne sur la prochaine décennie, alors que le président Trump prédit un coup d'accélérateur et promet de faire caracoler l'économie à plus de 3%.

"Parvenir à une croissance supérieure" aux prévisions du CBO "représente un véritable défi", estime Keith Hall, le directeur de cet organisme indépendant.

Le président Trump a promis des réductions d'impôts généralisées, sur les revenus comme sur les bénéfices des entreprises, et des dépenses massives d'infrastructures allant des aéroports aux autoroutes en passant par le fameux "mur" anti-immigration le long de la frontière mexicaine.

Les seules réductions d'impôts pourraient faire perdre à l'Etat fédéral entre 3.000 et 10.000 milliards de dollars sur dix ans, selon James Pethokoukis, de l'American Enterprise Institute (AEI). "On parle ici d'une augmentation considérable et sans précédent de la dette et (...) il est bien difficile de voir comment la mathématique budgétaire va marcher", déclare cet expert à l'AFP.

Incertitude

Surtout que l'incertitude est totale sur la façon dont ces promesses peuvent être réalisées. Les propositions de M. Trump ont varié pendant la campagne: tantôt il a qualifié l'endettement de "gros problème", tantôt il a affirmé "aimer la dette et aimer jouer avec".

Mais pour l'instant, "aucun de ses plans ne se rapproche d'un équilibre (budgétaire) même en prévoyant une réponse significative du côté de la croissance économique", affirme M. Pethokoukis.

"On ne sait pas vraiment ce qu'il a à l'esprit", ajoute David Wessel, expert auprès du Brookings Institute qui doute de la volonté du Congrès de s'embarquer dans un vaste plan de dépenses alors qu'il y a trois ans, sous l'impulsion du Tea Party, il avait réussi à couper les vivres du gouvernement sur la question de l'augmentation du plafond d'endettement. Mais les élus républicains s'opposaient alors à un président démocrate...

Selon l'institut d'études Committee for a Responsible Federal Budget, la conjonction des réductions d'impôts et des dépenses d'infrastructures pourrait ajouter 6.000 milliards de dollars à l'endettement fédéral sur dix ans.

Or les perspectives du CBO qui sont déjà "sur une trajectoire insoutenable (...) nous rappellent sombrement le défi budgétaire auquel vont faire face le président Trump et le nouveau Congrès", a affirmé cet institut.

Quelques jours à peine après son investiture, Donald Trump a signé mercredi un décret censé lancer la construction d'un mur anti-immigration à la frontière mexicaine, un projet qui pourra coûter entre 5 et 50 milliards de dollars, selon des estimations très divergentes. Dans l'immédiat, ce projet devra être financé par l'endettement ou les contribuables, en attendant que les assurances de Donald Trump d'en faire assumer le coût par le Mexique se concrétisent.