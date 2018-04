Avec le développement des "mégacités", les inconnues de la mobilité de demain

Est-ce bien raisonnable ? Les SUV constituent désormais, en Belgique comme en Allemagne, un tiers des ventes de véhicules neufs. " On se demande, entre collègues des administrations des villes, à quoi bon entretenir des routes, plaisante Michael Münter, head of strategic planning and sustainable mobility de la ville de Stuttgart. Ces dépenses sont peut-être inutiles si tout le monde se met à acheter des véhicules conçus pour rouler en off road. "

