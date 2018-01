Amérique latine: un renouvellement des politiques pour en finir avec la corruption

La longue hégémonie de la gauche en Amérique du Sud entraîne aujourd'hui certains pays à basculer de nouveau, timidement, vers la droite. Et un retour en force des populistes n'est pas à exclure. Le malaise des électorats est surtout lié à l'économie. Une reprise modeste en 2017 n'a pas effacé le souvenir de six années de ralentissement, ainsi que d'une récession en 2016. L'embellie doit beaucoup au retour de la croissance au Brésil et en Argentine. L'incertitude politique pourrait décourager l'investissement, mais les économies de la région devraient continuer sur leur lancée en se basant sur leurs meilleurs résultats, qui restent cependant instables.

