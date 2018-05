Allemagne: le taux de chômage atteint un nouveau plus bas historique en mai

En données corrigées de variations saisonnières (CVS), le nombre de chômeurs a reculé de 11.000 personnes sur un mois. "Le chômage et le sous-emploi ont à nouveau diminué, l'emploi régulier soumis aux cotisations sociales continue d'augmenter et la demande de main-d'oeuvre croît sans cesse", a commenté Detlef Scheele, patron de l'agence pour l'emploi. "La tendance à la hausse du marché du travail se poursuit, même si elle est plus faible que durant les mois d'hiver."

En données brutes, moins représentatives d'une tendance de fond mais qui servent de référence dans le débat public, le nombre de chômeurs a décru de 68.000 sur un mois, et de 182.000 sur un an. Le taux de chômage brut a ainsi poursuivi sa baisse pour retomber à 5,1% en mai, après 5,3% en avril et 5,5% en mars.

Le nombre total de chômeurs s'élève à 2,32 millions de personnes fin mai, contre 2,38 millions en avril.