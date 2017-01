Allemagne: le chômage reste au plus bas en décembre et baisse à 6,1% en 2016

Sur le dernier mois de l'année, la première économie européenne a vu son nombre de chômeurs se réduire de 17.000, également en données corrigées, a fait savoir l'Agence pour l'emploi dans un communiqué.

Depuis plusieurs années, l'Allemagne voit son taux de chômage annuel diminuer, puisqu'il s'est élevé à 6,1% en 2016, après 6,4% en 2015, 6,7% en 2014 et 6,9% en 2013.

"L'évolution positive du chômage s'est poursuivie jusqu'à la fin de l'année. (...) La demande de nouveaux travailleurs évolue de nouveau à un niveau très élevé", après un petit ralentissement à l'été, a commenté le président de l'Agence allemande pour l'emploi, Frank Weise.

Néanmoins, en chiffres bruts, plus utilisés dans le débat public mais moins représentatifs d'une véritable tendance, le tableau de décembre est un peu plus mitigé, puisque le nombre de chômeurs a à l'inverse augmenté de 36.000 à 2,57 millions de personnes et le taux de chômage a atteint 5,8%, contre 5,7% en novembre.

Le marché du travail allemand n'a eu de cesse de montrer une solidité qui contraste avec la plupart de ses voisins européens. La question de l'effet sur le niveau de chômage de l'arrivée en 2015 de centaines de milliers de réfugiés dans le pays reste ouverte, mais pour l'heure, aucun effet notable n'a été constaté.